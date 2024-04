Sinner spalle al muro: svelato il suo punto di forza

Sinner continua a sorprendere e arriva l’analisi della leggenda azzurra del tennis

Continua a crescere lo straordinario bilancio di Jannik Sinner in un 2024 che lo ha visto finora proseguire nella fantastica striscia vincente iniziata nell’ormai lontano ottobre dello scorso anno quando, vincendo il torneo di Pechino, certificò la sua definitiva entrata nell’Olimpo del tennis moderno.

Non serve forse ricordare tutti i tornei vinti, le imprese di Malaga, la rimonta a Melbourne, la scalata nel ranking che lo ha portato dapprima a scalzare Daniil Medvedev dal terzo posto, poi Carlos Alcaraz dal secondo ed infine, conti alla mano, ad insidiare il trono mondiale occupato da Novak Djokovic.

Già, perché, sebbene sembrasse lontanissima fino a qualche settimana fa, la vetta della classifica non è più così lontana. Basti pensare che se il campione altoatesino dovesse trionfare al Mutua Madrid Open in corso di svolgimento, e ai successivi Internazionali d’Italia, il numero uno sarebbe suo. A prescindere dai risultati del campione serbo, peraltro assente nella kermesse della capitale spagnola.

La crescita di Sinner è passata anche da scelte dolorose, che hanno generato non poche polemiche, come la rinuncia alla convocazione in Coppa Davis nel settembre del 2023, giustificata da motivi di recupero dalle stanchezze fisiche e mentali degli Us Open. Una decisione in realtà saggia, che poi ha pagato dividendi altissimi, considerando che dal ritorno in campo proprio a Pechino è iniziata la sua inarrestabile scalata.

Il modello Federer: Sinner sulle orme del fuoriclasse

Anche nel 2024 Jannik ha pianificato con meticolosità, di concerto col suo staff, i suoi impegni agonistici. No al torneo di Marsiglia, dove pure era atteso come una superstar dopo gli Australian Open, e no al torneo di Barcellona, quello successivo a Monte Carlo. Il nativo di San Candido si sta ormai specializzando in piccole pause, utilizzate per affinare la preparazione fisica sotto vari aspetti, che poi gli consentono regolarmente di primeggiare nelle competizioni a cui partecipa.

Protagonista di un editoriale su ‘La Gazzetta dello Sport’, la leggenda azzurra del tennis Paolo Bertolucci ha lodato senza riserve la strategia di Jannik, che su questo aspetto starebbe seguendo le orme di un certo Roger Federer.

“Sinner ora ha bisogno di partite più complicate ma giocare sull’altura lo ha già aiutato. Quando si arriva ad essere ai primi 2-3 posti del mondo vuol dire avere diverse marce in più, e la differenza con gli avversari è talmente ampia che il giocatore deve trovare una giornata terribile e l’avversario deve giocare la partita della vita per avere un risultato clamoroso“, ha esordito Bertolucci.

“La programmazione è sempre stata un punto di forza di Jannik, che ha capito ben presto come bisogna muoversi e come bisogna curare bene i momenti. Servono i tornei ma anche i momenti di preparazione, e bene ha fatto a lavorare perché da adesso fino a Parigi è tutta una tirata. Giocare 2-3 tornei, allenarsi e poi di nuovo tornei: è questa la strategia vincente, una sorta di ‘stop and go’: un sistema che ha insegnato Roger Federer, qualcosa di diverso da battere il ferro quando è caldo”, ha concluso.