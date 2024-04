Sorpresa Sinner, il video è virale: colpo di scena assoluto

Jannik Sinner, un po’ per gioco e un po’ seriamente, si è cimentato in un colpo che ha lasciato tutti di stucco: web impazzito

Quando, il 19 febbraio scorso, come ogni lunedì, l’ATP ha pubblicato la classifica aggiornata dopo la conclusione dei tornei della settimana precedente, i più attenti non hanno potuto far a meno di notare un dato inedito. Storico. Che resterà per sempre impresso negli annali della storia del tennis.

Per la prima volta da quando esiste il sistema computerizzato che stila la graduatoria dei tennisti ordinando gli stessi in una classifica che si aggiorna di settimana in settimana, nessun atleta che gioca il rovescio ad una sola mano era presente nella Top 10 del ranking mondiale. Il ‘responsabile’ indiretto di questa svolta epocale nell’esecuzione tecnica di uno dei due colpi principali del bagaglio di ogni tennista è stato Stefanos Tsitsipas, scivolato all’undicesima piazza dopo diversi anni tra i migliori.

Tornato recentemente, grazie alla vittoria di Monte Carlo e alla finale di Barcellona, in settima posizione (e già coadiuvato, tra i colleghi che ancora eseguono il rovescio ad una mano, dall’ottimo Grigor Dimitrov attualmente decimo), il greco è uno dei pochi superstiti del tennis che fu. E per il quale molti non nascondono una certa nostalgia.

Col ritiro di Roger Federer, uno dei pochi campionissimi ancora legati al colpo che fu dei vari McEnroe, Connors, Borg, Lendl, Becker, Edberg e di tutti i giocatori di quella generazione, gli esponenti del rovescio bimane impazzano. Tanto nel circuito ATP quanto in quello WTA. Anche il nostro Jannik Sinner, in crescita esponenziale, ha iniziato a giocare sin da piccolo portando il colpo a due mani. Fino a che non si è ritrovato ad allenarsi in quel di Madrid.

Sinner ci prova: il tentativo fa il giro del web

Prima di svelare cosa ha fatto il campione altoatesino nel corso di una sessione di allenamento nella capitale spagnola, giova ricordare come a Miami, appena un mese fa, Jannik era stato capace di ‘passare’ l’avversario Machac, sceso a rete, con un passante in corsa effettuato…staccando la mano sinistra. Forse ricordando quel colpo, applauditissimo dal pubblico americano, Sinner ci ha voluto riprovare. Con risultati apprezzabilissimi.

Il portale ‘Qundici zero‘ ha postato su X un video che ritrae il campione azzurro mentre esegue, per ben due volte, il rovescio ‘come si faceva una volta‘. Il tutto è accompagnato da una leggerezza tipica di fine allenamento, con parte del suo staff che osserva divertito ed incuriosito. il filmato, per inciso, ha fatto il pieno di visualizzazioni sul web…