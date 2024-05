OM, Clauss: “Servirà solidità. Aubameyang? Giocatore unico”

Jonathan Clauss, calciatore dell’OM, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: “Abbiamo parlato molto tra di noi, soprattutto a livello mentale. Sono gare complicate questa, bisognerà essere solidi e pronti soprattutto dal punto di vista psicologico. Dovremmo essere presenti e attenti durante la partita. Aubameyang è un giocatore unico, lo conosco da tempo. Ha dei numeri incredibili, nonostante non sia più giovanissimo. Ci dà grande fiducia, è una persona importante nello spogliatoio, è un giocatore che ci dà sempre una mano in campo. Pau Lopez è un leader. Ha grande personalità, anche se sempre tranquillo e riservato. Ci stiamo conoscendo. Anche lui come Aubameyang è un giocatore che ci aiuta molto, è una persona fondamentale nel gruppo squadra”.