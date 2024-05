Valentino Rossi, il dato è ufficiale: davvero una grande batosta

L’ultimo weekend ha fatto emergere un dato che avrà lasciato senza parole anche Valentino Rossi: una batosta che rende i numeri davvero impietosi

Se è vero che ormai Valentino Rossi è lontano dalle piste in quanto pilota, non si può di certo dire che la sua figura si sparita dal mondo della MotoGp. Sia perché l’ex campione italiano rappresenta da sempre un punto di riferimento per tutti i giovani piloti che vogliono cominciare un percorso all’interno di questo sport cosi complesso, sia perchè oggi la presenza di Valentino c’è ma in misura diversa.

La scuderia che di fatto porta il suo nome (VR46 Racing) ha ormai assunto una posizione all’interno del Mondiale e fino a questo momento ha raccolto dei risultarti interessante. Bezzecchi e Di Giannantonio sono i due piloti ai quali sono state affidate le moto a marchio VR46, e fino a questo momento sono riusciti a mettersi in mostra in maniera interessante.

Quella di Valentino, però, è una figura che tocca diversi punti di contatto. La sua storia in MotoGp, la sua scuderia, i risultati che stanno arrivano, i due piloti italiani in sella, ma anche suo fratello all’intero del circuito. Si, perché Luca Marini (in sella a Repsol Honda Team) è il fratellastro da lato di madre di Valentino. Per lui una passione per le moto inspirata guardando proprio a suo fratello maggiore.

Valentino Rossi, il fratello Luca in difficoltà: il dato è serio

Insomma, portare il peso di essere il fratello di uno dei piloti più grandi di sempre, deve essere impegno non cosi semplice da rispettare. Per Luca, tra l’altro, in queste ore si è profilato un dato molto particolare, che sta preoccupando tutti: il pilota italiano, infatti, è l’unico a non essere ancora arrivato a punti all’Interno di questo mondiale 2024.

Una brutta gatta da pelare ed un percorso che va inevitabilmente sbloccato per evitare di andare incontro ad una stagione nefasta. “È stata una gara molto dura alla partenza sono partito bene, ma poi ci sono stati molti contatti nella parte posteriore del gruppo e abbiamo subito dei danni”, ha detto proprio Luca parlando della gara di Jerez, come riportato da ‘FormulaPassion.it’.

Insomma, l’obiettivo per il prossimo futuro sarà quello di sbloccare una situazione che ad oggi sembra decisamente complessa. Per Luca, tra l’altro, ci sarà da lavorare anche sulla sinergia con la moto che, al momento, sembra non essere ancora arrivata ad un punto accettabile.