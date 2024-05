Atalanta, passione ed entusiasmo: la Dea sogna la finale

L’Atalanta sogna la finale di Europa League e già stasera proverà a mettere il primo tassello in quel di Marsiglia. Ieri il tecnico della Dea Gasperini si è soffermato sul cammino dei nerazzurri, avanzando il fondamento valutativo del percorso, ma senza tralasciare i dettagli che fanno la differenza: “Questa stagione è davvero straordinaria per noi, abbiamo giocato tante partite decisive come quella di domani. Entrambe le squadre hanno meritato di giocare questa semifinale di Europa League, è giusto che ci sia grande considerazione e grande attenzione per entrambe. Siamo dentro a tutte le competizioni, ma in questo momento pensiamo a questa competizione, rappresenta la priorità”.

E allora passione ed entusiasmo sono gli ingredienti ontologici che tutti, nell’ambiente dei nerazzurri, cercano di assumere sul piano del controlllo esecutivo e gestionale. D’altronde sono quelli gli aspetti che muovono le passioni di tutti.