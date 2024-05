Carriera agli sgoccioli, salta il Roland Garros e le Olimpiadi

Carriera agli sgoccioli per il tennista: tanti i dubbi sulla sua partecipazione al Roland Garros e alle Olimpiadi

Anche la carriera dei più grandi giunge prima o poi alla fine. Soprattutto quando il corpo inizia a chiedere il conto di tutti gli sforzi compiuti nel corso degli anni. Da qualche stagione è questa la situazione che riguarda anche un top del tennis, sempre più ai margini del circuito a causa di svariati problemi fisici. Cosa che potrebbero portarlo presto al ritiro, come da lui stesso asserito.

Quello in corso sarà quasi sicuramente l’ultimo anno da tennista professionista per Rafael Nadal. A 37 anni gli acciacchi sono sempre maggiori e ogni partita deve tastare il suo corpo. In questi giorni è stato protagonista all’Open di Madrid, dove è arrivato fino agli ottavi di finale, persi contro Lehecka.

Prima del match perso con il ceco, al termine del quale ha saluto il pubblico di Madrid (forse) per l’ultima volta, Nadal aveva aggiornato tutti sulle sue condizioni: “Ogni partita rischia di essere un pericolo”, ha asserito il tennista. “Se mi rompo di nuovo è finito tutto”, ha puntualizzato

Carriera agli sgoccioli per Nadal: cosa può succedere

Per questo lo spagnolo si sta gestendo alla meglio che può, sia su quali tornei partecipare sia soprattutto durante le partite dal punto di vista fisico. Lo ha dichiarato lui stesso, sempre a margine di una delle partite recentemente disputate a Madrid.

“Cerco di giocare al 100% ma non posso sempre darlo. A volte riesco al 60, a volte al 40, dipende da come mi sento” è l’amara riflessione da parte di Nadal. “Se posso aumentare la mia condizione, è sicuramente una cosa buona per me e per il mio futuro. Fa parte comunque della mia carriera, avendo avuto tanti infortuni ed essendo sempre tornato”.

Probabile però si vada verso la direzione del ritiro. Insomma questa situazione di incertezza potrebbe tenerlo lontano sia dal Roland Garros che dalle Olimpiadi in Francia. Non è quello che si augurano Nadal e i suoi tifosi. Il tennista si sta gestendo per disputare almeno i tornei più importanti prima dell’inevitabile ritiro.

Sin qui, nel 2024, ha disputato solo Brisbane e Barcellona, prima di quello di Madrid. Prenderà parte solo a quelli ritenuti migliori, come la Laver Cup di cui ha già annunciato la presenza. Per Roland Garros e Olimpiadi si vedrà nelle prossime settimane.