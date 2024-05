Ferrari, è addio: colpo di scena Leclerc

Da ormai diversi giorni continuare a tenere banco un cambiamento della Ferrari: si accende la polemica

In casa Ferrari è arrivato ufficialmente un ‘addio imprevedibile’, che nessuno si aspettava e che sta accendendo la discussione sui social. Ma di cosa si tratta? Bisogna andare con ordine, anche per descrivere quella che è una stagione molto particolare che sta tenendo ovviamente i tifosi sulle spine, creando attorno alla Scuderia Italiana un clima ovviamente delicato.

Guardando alla classifica attuale, infatti, si percepisce chiaramente quanto Red Bull abbia ancora in mano il pallino del gioco, con primo e secondo posto occupati dai due piloti che ad oggi sono riconosciuti senza dubbio come i migliori del circuito. Certo, il vantaggio dato dalla vettura per Verstappen e Perez sembra evidente: anche quest’anno Red Bull ha costruito una macchina che sembra non avere concorrenza.

Il risultato è evidente: il pilota olandese ha conquistato quattro Gran Premi su cinque (uno se l’è preso Sainz) ed ora guida la classifica della Formula 1, con alle sue spalle il compagno di squadra Perez; dietro ci sono Leclerc e Sainz, con i tifosi Ferrari che ovviamente sono già delusi quando siamo soltanto all’inizio della stagione. E proprio questo clima esasperato (figlio anche della scorsa stagione) sta portando all’accensione di un’altra polemica.

Ferrari, ecco l’azzurro: addio al rosso, è polemica tra i tifosi

C’è una notizia che in questi giorni ha lasciato i tifosi senza parole e che ovviamente sta tenendo banco sui social. Il tutto riguarda il prossimo Gran Premio che si correrà negli Stati Uniti, e per la precisione a Miami. In casa Ferrari ci sarà un cambiamento epocale (anche se non il primo della storia) che sta facendo discutere i tifosi.

Addio al rosso canonico della scuderia italiana, con Leclerc e Sainz che invece vestiranno di azzurro: per i due piloti, infatti, ci saranno delle tute speciali che saranno caratterizzate dall’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino.

Una scelta, quella fatta da Ferrari, che è dettata da un motivo peculiare: il tutto è legato al rapporto tra la Ferrari e il mondo del racing statunitense, quando siamo arrivati nell’anno del 70° anniversario della presenza del marchio oltreoceano. Un azzurro che chiaramente non convince i tifosi, soprattutto i puristi ed amanti del brand Ferrari a partire proprio dall’identità cromatica di questa realtà.

Eppure, parliamo ovviamente di qualcosa di momentaneo, che però in un momento simile non passa inosservato e basta a scatenare polemiche.