Italiane in Europa: Atalanta nell’inferno del Vélodrome! Roma contro il Bayer Leverkusen

Questa sera si giocheranno le gare d’andata delle semifinali di Europa League, nonché quelle di UEFA Europa Conference League. In entrambe le competizioni vediamo impegnate delle squadre italiane. Ma entriamo nel dettaglio.

Trasferta insidiosa per l’Atalanta di Gasperini, in trasferta in Francia per affrontare il Marsiglia. La Dea si recherà nell’inferno del Vélodrome: la tifoseria de “Les Phoceens” è tra le più calde in Europa. Anche per questo motivo, la squadra di Gasset è riuscita a rendere questo stadio una sorta di fortezza: dall’inizio della stagione si conta soltanto la sconfitta contro il PSG.

Le quote sono equilibrate ma parte leggermente favorita la squadra di casa: la vittoria del Marsiglia vale 2,50 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,45 e su Betclic 2,42. Molto allettante anche la quota del segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 parliamo di 3,04 volte la posta; su Betclic 3,03 e su Unibet 3. In generale, è lecito aspettarsi una partita molto vivace: segnaliamo l’Over 2,5, su Planetwin365 e William Hill a 1,80, mentre su Unibet è a 1,82.

Anche la Roma si troverà ad affrontare in Europa League una squadra che sta vivendo un eccellente momento di forma. Stiamo parlando del Bayer Leverkusen, campione di Germania che non ha ancora perso una gara ufficiale questa stagione. L’andata della semifinale si giocherà all’Olimpico e vede i teutonici leggermente favoriti: la vittoria del Bayer Leverkusen è data a 2,10 su Planetwin365; su Betclic 2,03 e su WilliamHill 2,05. Non sarebbe assurdo, però, ipotizzare che entrambe le squadre possano andare a segno nei 90 minuti di gioco: il “Goal” vale la quota di 1,75 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1,73.

È la Fiorentina la squadra italiana che giocherà, invece, la semifinale di Conference League. I ragazzi di Italiano dovranno affrontare i belgi del Club Brugge con l’andata prevista allo stadio Franchi. La vittoria della Viola è proposta a 1,76 su Planetwin365; su Unibet e Betclic parliamo di 1,75 volte la posta. In campo ci saranno le due compagini che hanno fatto registrare il più alto numero di reti segnate nella competizione. Ecco allora che si potrebbe immaginare un match vivace: l’Over 2,5 è quotato 1,93 su Planetwin365; su WilliamHill 1,90 e su Betclic 1,92.