Ultimatum scaduto: addio Marc Marquez

Marc Marquez sta già guardando al futuro della sua carriera e sembra aver preso una decisione definitiva in vista della prossima stagione

Nel Gran Premio di Jerez si è rivisto il vero Marquez, in grado di dare del filo da torcere a tutti e arresosi solo ad un grande Pecco Bagnaia. Ogni gara condotta a questo livello apre maggiori possibilità in vista del 2024.

Questa volta è riuscito a mettere tutto insieme e al quarto tentativo è andato davvero ad un passo dalla vittoria. Marc Marquez ha dato spettacolo ad Jerez, nel Gran Premio di casa e ha concluso al secondo posto dopo una bellissima prestazione. Il testa a testa con Pecco Bagnaia ha riportato alla mente i grandi duelli del passato, quelli tra Rossi e Stoner, Rossi e Lorenzo, o tra lo stesso Marquez e Dovizioso.

Tra Qatar, Portogallo, Stati Uniti e Spagna, di certo gli spunti positivi non sono mancati per il #93, ancora troppo irruento nella gestione della sua Ducati. Senza un paio di cadute sarebbe potuto essere molto più vicino al leader della classifica Martin, ma il suo Mondiale si può dire che inizi ora.

C’è tutto il tempo di rimontare sugli altri se veramente la confidenza con la moto rimarrà la stessa anche sugli altri circuiti. Rispetto allo spagnolo della Pramac e a Bagnaia (oltre a Bastianini), Marquez non ha a disposizione una GP24 e questo alla lunga potrebbe pagarlo. In vista del 2025 i suoi desideri sono infatti diversi e crede di potersi meritare una chance nel team ufficiale.

Marc Marquez, la scelta per il 2024: andrà sicuramente in un altro team

Dal momento della firma con il Team Gresini, Marquez ha sempre avuto in mente che si trattasse di una soluzione di passaggio. Un modo per lasciare la derelitta Honda HRC e catapultarsi nel lunapark della Ducati. Il suo obiettivo è prendere il posto di Bastianini, al fianco di Bagnaia e per farlo deve dimostrare in pista di essere al livello dei migliori. A Jerez senza dubbio ci è riuscito ma la strada è ancora lunga.

La stampa spagnola, ed in particolare ‘ElNacional.cat’, ha ribadito nelle ultime ore come “Il Cabroncito” abbia comunque già scelto di non rimanere con il suo attuale team per il 2024. Serve un box Factory, magari coinvolgendo anche Aprilia o KTM, ma con un supporto tecnico di primo livello. Alla fine dipenderà dal prosieguo della stagione capire dove potrà arrivare la brama di successo del #93. Il nono titolo mondiale è sempre un obiettivo fisso nella sua mente.