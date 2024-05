Cataclisma Red Bull, addio anche di Verstappen: i dettagli

L’addio di Newey comporta il rischio di perdere anche Verstappen. Un effetto domino senza precedenti in seno alla scuderia Red Bull

Il mondo della Formula 1 è in fermento a seguito dell’annuncio shock di Adrian Newey riguardo alla sua imminente uscita dalla Red Bull Racing. Questo colpo di scena, previsto per il primo trimestre del prossimo anno, ha gettato ombre cupe sul futuro della scuderia austriaca, già minato da tensioni interne e speculazioni sul destino del suo pilota principale, Max Verstappen.

L’addio di Newey, considerato uno dei progettisti più brillanti e influenti nella storia della Formula 1, rappresenta un autentico cataclisma per la Red Bull. Le sue geniali idee e la sua leadership hanno contribuito in modo significativo alle vittorie della squadra e al suo status di contendente al titolo mondiale.

Senza anche un campione come Verstappen, la Red Bull potrebbe vedere indebolita la sua capacità di rimanere competitiva e innovativa nel panorama della Formula 1. La situazione già precaria viene ulteriormente complicata dalla clausola contrattuale che permette all’olandese di abbandonare il team.

Molteplici le frizioni tra il padre di Verstappen, Jos, e il team manager Horner

Ciò potrebbe aprire la strada a una possibile partenza del talentuoso pilota, il cui legame con la Red Bull è stato sempre molto forte. Il padre di Verstappen, Jos, ha espresso apertamente a ‘De Telegraaf’ preoccupazioni riguardo alla stabilità del team dopo l’ormai prossimo addio di Newey, sottolineando come la partenza del progettista possa minare seriamente la coesione e la competitività della squadra: “Il team rischia di andare in frantumi. Era quello che temevo all’inizio dell’anno. Per la pace interna alla squadra, era importante tenere a bordo tutte le figure chiave. Ora non è più così. Newey se ne va e all’inizio della stagione sembrava che anche Helmut sarebbe stato mandato via. Non è un buon segnale per il futuro”.

La Red Bull si trova ora in una situazione paradossale, con molte delle sue figure di spicco che potrebbero abbandonare il team, lasciando solo Christian Horner come punto fermo. Tuttavia, anche il suo futuro è incerto, con voci che suggeriscono un possibile coinvolgimento in controversie legali legate a casi di molestie. Questo quadro poco rassicurante getta un’ombra sulle prospettive future della Red Bull Racing.

Inoltre, l’interesse della Mercedes nei confronti di Max Verstappen potrebbe rappresentare un altro colpo duro per la Red Bull. Con Pierre Waché, un altro elemento chiave della squadra, che è oggetto di interesse da parte della Mercedes, la possibilità di una fuga di talenti dalla Red Bull diventa sempre più concreta.

Tutta questa intricata situazione mette in dubbio la capacità della Red Bull di mantenere la sua leadership mondiale e di rimanere una forza dominante nella Formula 1. Con la partenza imminente di Adrian Newey e la minaccia di perdere Max Verstappen, il futuro della squadra sembra essere avvolto da una nebbia di incertezza e apprensione. Resta da vedere come la Red Bull affronterà questa crisi e se sarà in grado di riaffermare la propria posizione nel mondo della Formula 1.