Senna da brividi: tifosi di nuovo in lacrime

Rivelazione shock da parte dell’ex Formula 1 riguardo al tragico incidente che portò alla morte di Ayrton Senna: tifosi di nuovo in lacrime

Lo scorso 1° maggio è ricorso il trentennale dalla morte di Ayrton Senna che perse la vita in un tragico incidente avvenuto durante il Gran Premio di San Marino a Imola, scioccando tutto il mondo della Formula 1.

Senna aveva tutte le qualità per essere uno dei migliori piloti al mondo e lo dimostrava ad ogni GP, ma il fato ha tirato a lui e a tutti gli appassionati di questo sport un terribile tiro mancino. Il pilota brasiliano ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi ed ancora oggi non ci si può non emozionare quando lo si ricorda, così come forte è il dolore provato da tanti piloti.

Tra questi vi è Bernie Ecclestone, ex pilota a capo della Formula 1 per circa 40 anni che all’agenzia di stampa PA è tornato a quel terribile giorno che cambiò per sempre la storia di questo sport. Il classe 1930 ha anche fatto una rivelazione scioccante in merito, facendo piangere nuovamente i tifosi, annunciando come la morte del pilota brasiliano avrebbe potuto far scomparire per sempre la Formula 1.

Morte Ayrton Senna, Ecclestone shock: la rivelazione scuote la Formula 1

L’incidente subito da Ayrton Senna nel corso del settimo giro durante il GP di San Marino è rimasto tragicamente nelle menti di tutti, sia piloti che tifosi. Il pilota brasiliano arrivò subito in gravi condizioni in ospedale e per lui non ci fu niente da fare, mentre la gara non fu mai interrotta in quel tragico weekend che suscitò non poche polemiche.

Fermare la gara, però, non avrebbe mai salvato la vita a Senna e di questo ne è convinto Bernie Ecclestone. All’agenzia di stampa PA, l’ex pilota ha fatto sapere come interrompere la gara sarebbe stato inutile e Senna non si sarebbe di certo salvato grazie a questo. Inoltre Ecclestone ha rivelato, scioccando tutti, come dopo quella giornata la Formula 1 potesse scomparire per sempre e che lo stesso presidente della FIA di allora Max Mosley era convinto di ciò.

L’ex pilota, a capo della Formula 1 per circa 40 anni, ha dichiarato di aver avuto un confronto con l’allora presidente della FIA che era rimasto scioccato come tutti: “Mosley mi disse in seguito che credeva sarebbe stata la fine della Formula 1, io risposi: ‘Penso che ti sbagli e dovremo vedere. Speravamo che non si sarebbe verificato quello che Max aveva ipotizzato, ma è stato un vero disastro” ha dichiarato Ecclestone addolorato.

Per l’ex pilota quel weekend è, in maniera tragica, indimenticabile ed ha fatto sapere come sembrano passati più di 30 anni dalla morte di Senna. Un ricordo tanto doloroso quanto commosso quello di Ecclestone che ha fatto nuovamente scoppiare in lacrime i tifosi che ancora oggi rimembrano con affetto uno dei talenti più luminosi della Formula 1 volato via troppo presto.