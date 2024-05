Elkann decisivo: è a un passo dalla Ferrari

John Elkann è pronto a far esultare i tifosi della Ferrari: colpo in arrivo per il futuro della Rossa

Sin dall’arrivo di Frederic Vasseur come Team Principal al posto di Mattia Binotto, la musica in cara Ferrari è cambiata. E sembra che la strada tracciata dal francese possa effettivamente portare a dei risultati importanti nel prossimo periodo.

Quest’anno sarà molto complicato poter insidiare il dominio di Max Verstappen che con la Red Bull si avvia spedito verso il suo personale quarto titolo mondiale. Un ciclo che però molto presto potrebbe venire interrotto, magari proprio dalla Ferrari. La firma di Lewis Hamilton con il Cavallino Rampante va in questa direzione, almeno sulla carta. L’inglese vuole il suo ottavo mondiale e la Scuderia di Maranello non attende altro, visto che è dal 2007 che un pilota della Ferrari non trionfa su tutti.

Da Raikkonen a Hamilton, con buona pace di Carlos Sainz ormai separato in casa e destinato tra una manciata di mesi a salutare – suo malgrado – la Ferrari. La ricetta di Vasseur sembrerebbe quindi poter funzionare: staremo a vedere, soprattutto dal 2026, quali saranno i nuovi equilibri in Formula 1.

Intanto in casa Red Bull di cambiamenti ce ne sono già di ufficiali visto che l’addio del progettista, mente dietro alla vettura che ha portato Verstappen a dominare in lungo è in largo, è ufficiale. Adrian Newey dal 2025 non sarà più un componente della Scuderia di Milton Keynes.

Ed è qui che entra in gioco la Ferrari, John Elkann e lo stesso Vasseur. Un piano scritto e pronto a far godere milioni di tifosi della ‘Rossa’.

Newey alla Ferrari: ecco cosa manca

La trattativa per che porterà alla firma di Adrian Newey con la Ferrari è ormai questione di tempo. Il progettista, stando a quanto riporta ‘Fanpage.it’, sarebbe vicinissimo: mancherebbero solo una manciata di dettagli prima di vedere ufficialmente Newey vestirsi di rosso.

Un colpo da urlo soprattutto in ottica del 2026, stagione nella quale vi sarà un nuovo regolamento tecnico che potrebbe sovvertire le gerarchie nella progettazione delle nuove vetture. Un grande colpo per la Ferrari, una batosta tremenda per la Red Bull.

Il 65enne di Colchester ha rifiutato un’offerta importantissima da parte dell’Aston Martin che pure aveva intenzione di puntare su di lui: nel suo futuro c’è l’Italia ed un’accoppiata da sogno che John Elkann ha progettato, insieme a Frederic Vasseur. Proprio Elkann ed il Team Principal nell’utimo anno è mezzo hanno gettato le basi per un radioso futuro in quel di Maranello.

Prima Hamilton, ora Newey per il quale il corteggiamento pare sia iniziato da oltre un anno: da quando, in effetti, si è aperta un’importante spaccatura con Christian Horner. John Elkann è stato decisivo in diversi punti, in primis in occasione del GP di Jeddah dove è stato protagonista di un blitz fondamentale per favorire la rescissione anticipata del contratto tra Red Bull e Newey che sarebbe altrimenti scaduto tra un anno e mezzo.

I dialoghi con l’amministratore delegato della Red Bull Oliver Mintzlaff hanno portato esito positivo. Ma adesso, cosa manca effettivamente all’annuncio ufficiale? Andrà definito effettivamente il suo ruolo in Ferrari, al momento non del tutto chiaro. La ristrutturazione della gestione sportiva con un nuovo asset tecnico, a Maranello, è già iniziata.

Adrian Newey al centro di tutto: l’annuncio potrebbe arrivare prima del GP di Imola del prossimo 19 maggio.