Roma, settimana decisiva: dalla Juve al Bayer. Tutto in pochi giorni

Il big match della 35esima giornata di Serie A vedrà di fronte Roma e Juventus. La formazione giallorossa, dopo la delusione per la pesante sconfitta interna, nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, deve necessariamente concentrarsi sul campionato, nonostante una sfida di ritorno in terra tedesca che è sempre più vicina. Ma la gara di domani all’Olimpico, contro i bianconeri, è troppo importante per pensare di distrarsi: in palio, infatti, ci sono punti vitali per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Qualificazione che potrebbe arrivare anche dall’EL, certo, ma l’occasione che sta capitando in campionato è troppo ghiotta e non dev’essere accantonata.

La frenata del Bologna, che ieri sera non è andata oltre lo 0-0 in casa del Torino, dovrà essere un ulteriore stimolo per i ragazzi di Daniele De Rossi, perché con una vittoria sulla Juve metterebbero ulteriore pressione sia ai felsinei sia all’Atalanta, potenzialmente avanti in classifica se dovesse vincere la sua gara settimanale e il recupero contro la Fiorentina. Cuore ma soprattutto testa per la Roma, che deve cercare di estraniarsi da pensieri che dovranno arrivare soltanto dopo le 22:50 di domani sera. Al fischio finale, infatti, si inizierà a pensare alla difficile trasferta in Germania.

Ora, però, il pensiero è uno solo e non si può andare oltre: vincere domani per diminuire il distacco dal Bologna e continuare a sperare nella qualificazione in Champions, nonostante un’Atalanta che non vuole mollare. Ci sarà poi lo scontro diretto proprio con gli orobici, ma ora la testa non deve vagare chissà dove. Bisogna pensare a domani, perché il presente è troppo importante per essere snobbato.