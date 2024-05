Sainz insieme a Marquez: annuncio bomba

Due dei simboli più fulgidi del motorsport di matrice iberica potrebbero presto competere nella stessa disciplina

Sono bravi, anzi fenomenali. Sono famosi, sono acclamati da una nazione intera e sono accomunati da quello stesso fuoco che sembra proprio non volersi spegnere mai: quello dell’ambizione, del voler primeggiare, del voler vincere, o iniziando a farlo – parlando esclusivamente di titoli mondiali – o tornando a dominare come ai bei tempi.

Sono loro, Carlos Sainz e Marc Marquez, due tra i più acclamati sportivi spagnoli degli ultimi anni, che potrebbero presto condividere, sebbene in via temporanea, la stessa disciplina. Del resto, sulla scia della suggestiva possibilità – caldeggiata anni fa – che una leggenda del motociclismo come Valentino Rossi potesse esordire in Formula 1, le ventilate commistioni tra il mondo delle quattro ruote e quello delle due ruote si sono fatte sempre più numerose. Con diversi e variegati campi di applicazione.

Approfittando dell’ennesimo trionfo di Carlos Sainz alla Dakar 2024 a bordo dell’Audi RS Q-etron elettrica con range extender (il madrileno aveva già vinto in Sud America nel 2010 su Volkswagen, nel 2018 con Peugeot e nel 2020 con la Mini in Arabia Saudita) il ferrarista ha parlato delle sue ambizioni e anche delle interessanti prospettive su una futura carriera, nel mondo del rally, di un fenomeno del motociclismo come il ‘Cabroncito’ di Cervera.

Sainz tira la volata a Marquez: “Può fare qualunque cosa”

Reduce da una memorabile battaglia con Pecco Bagnaia per la vittoria finale nel Gp di Jerez de la Frontera (il piemontese, forte del pacchetto garantito dalla Ducati ufficiale, ha avuto la meglio), Marc Marquez sembra già tornato ad altissimi livelli. Dopo qualche anno di buio dovuto ai postumi del terribile incidente del 2020 che gli ha causato 4 operazioni alla spalla, e con l’insorgere di una fastidiosissima diplopia, l’iberico si è calato perfettamente nella nuova realtà del Gresini Racing Team. Forse già il 2024 potrebbe essere l’anno della competizione per il Mondiale, da giocarsi fino all’ultima curva.

Dopo aver sottolineato il talento, l’ambizione, la resilienza, il potersi e volersi adattare alle nuove sfide che la carriera ha già posto innanzi al 29enne catalano, Carlos Sainz ha di fatto ‘proposto’ al connazionale una nuova via. Una nuova emozionante sfida da vivere, perché no, da compagni/ avversari.

“La Dakar e il mondo del rally? Vedo Marc ovunque, lui è capace di fare qualunque cosa gli venga in mente“, ha dichiarato il pilota della Rossa in una recente intervista riportata da ‘Elgoldigital.com’. E come dargli torto.

Da sottolineare come durante una chiacchierata con il direttore dell’Audi in Spagna, entrambi i piloti hanno discusso di ciò che ammirano l’uno dell’altro. Marquez ha evidenziato l’ambizione persistente di Sainz come la sua più grande qualità, mentre il ferrarista ha elogiato la capacità di Marc di reinventare lo stile di guida in MotoGP.