Ferrari-Hamilton, alta tensione a Miami: tifosi sconvolti

Vigilia del Gran Premio di Miami ad alta tensione per Lewis Hamilton e la Mercedes: c’entra la Ferrari, tifosi sconvolti

Come è ormai noto a tutti, dal prossimo anno Lewis Hamilton sarà il nuovo pilota della Ferrari e prenderà il posto di Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc, andando a formare un duo davvero temibile.

Prima, però, c’è ancora un intero campionato mondiale da disputare ed il pilota inglese è chiamato a dare tutto per la Mercedes fino alla fine, cercando di migliorare i risultati insoddisfacenti ottenuti nei primi GP della stagione. Nonostante tutto, però, l’entusiasmo di vedere Hamilton in Ferrari continua a crescere giorno dopo giorno ed i tifosi della Rossa già sono pazzi di lui.

Per questo motivo, la vigilia del GP di Miami è stata parecchio movimentata in casa Mercedes dove c’è stata alta tensione tra il team di Brackley ed Hamilton ad un evento promozionale dove il pilota inglese si è concesso ai suoi fan. Il motivo della discordia è stata proprio la Ferrari e ciò ha lasciato sconvolti i tifosi a cui è stata negata la possibilità di potersi far fare un autografo sui gadget della Rossa, in particolare su dei cappellini.

Mercedes, niente autografi sui cappellini Ferrari per Hamilton: tifosi sconvolti

Sebbene sia stato ormai annunciato che a partire dal prossimo anno Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota della Ferrari, la Mercedes ci tiene parecchio nel tutelare la propria immagine e lo ha fatto capire in maniera concreta. Ad un evento promozionale del team di Brackley, infatti, la società inglese ha lasciato sconvolti i tifosi della Ferrari e non solo, vietando al pilota di firmare i cappellini del team Ferrari.

Come documentato dalle immagini, ai tifosi viene chiesto espressamente di utilizzare i cappellini del team Mercedes e non quelli della Ferrari, mentre Hamilton abbozza qualche sorriso, anche lui forse interdetto da questa decisione. Il rapporto tra il pilota inglese e il team principal della Mercedes Toto Wolff non è più idilliaco come un tempo e non è difficile capire che all’interno del team la tensione sia sempre più crescente.

Anche via social, quanto accaduto all’evento ha fatto discutere e la mossa del team di Brackley non ha fatto altro che aumentare le speculazioni sul futuro di Hamilton all’interno di un campionato mondiale che non sta regalando grosse soddisfazioni. Il pilota inglese si trova infatti lontanissimo dalle zone nobili.

La sensazione che si ha è che lo stesso Hamilton frema per passare in Ferrari e tutto il mondo della Formula 1 non vede l’ora si concretizzi questo storico trasferimento. Anche la Mercedes è conscia di ciò ed è per questo che sta cercando di tutelare la propria immagine, mentre le recenti dichiarazioni di Wolff sono un chiaro segno di insofferenza nei confronti del pilota inglese che sembra già con la testa da tutt’altra parte.