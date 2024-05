Guai senza fine per Berrettini, l’annuncio è tremendo

Guai senza fine per Matteo Berrettini: arriva un annuncio che riguarda il tennista italiano. Ecco le ultime sulle sue condizioni

Matteo Berrettini è sicuramente uno dei tennisti più importanti del panorama azzurro. In Italia è stato lui ad aprire alla nuova era, alla nuova frontiera di interesse per questo sport che da tempo era stato messo da parte. Insieme a Fabio Fognini ha iniziato a fare la storia del tennis italiano di questa epoca che ha condotto poi al boom degli ultimi mesi grazie a Jannik Sinner.

Anche Berrettini però quando è in forma riesce sempre a dire la sua e dimostrare di essere uno dei migliori ancora su piazza. Basti pensare al suo rientro in grande stile a Marrakech con tanto di vittoria del torneo. Ha dimostrato di esserci ancora ad ottimi livelli. Nonostante questa vittoria, infatti, il suo ultimo anno e mezzo è stato tormentato dal punto di vista fisico e degli infortuni che non gli hanno lasciato tregua. Tanti guai in serie per lui, che si è dovuto fermare più volte, rallentando la sua carriera.

Guai senza fine per Berrettini: l’annuncio per l’italiano è tremendo

Il classe ’96 da qualche settimana si allenava con costanza e aveva messo nel mirino gli impegni del circuito per tornare in grande stile. Peccato che uno stato influenzale gli abbia impedito di esserci ai Masters 1000 di Madrid.

Niente da fare per lui, anche l’influenza gli ha giocato un brutto scherzo e gli ha imposto lo stop. Ad ogni modo il suo reale obiettivo sono gli Internazionali di Roma, quindi ogni suo allenamento era propedeutico alla preparazione di questo grande torneo che vuole vivere da protagonista a casa sua. Nell’ultimo periodo non gliene va bene una tra infortuni e guai di ogni natura. A Marrakech ha dimostrato di saper fare la differenza quando è in forma, meritando l’alta classifica. Ne ha parlato il giornalista di ‘Sky Sport’ Federico Ferrero al portale ‘tennisworlditalia.com’. L’annuncio rischia di essere un sinistro presagio per l’italiano.

“Il dilemma su Berrettini gira tutto intorno ad un’unica domanda: quanto riuscirà a stare bene?“ si chiede il noto collega. Ferrero poi continua: “Non pensavo di vederlo già così in forma e competitivo al rientro come ha dimostrato a Marrakech, questo significa che in questi mesi si è allenato bene. La sfortuna però gli ha voltato le spalle perché ogni volta gli succede qualcosa. La caviglia, la mano, gli addominali, il Covid ora addirittura fermo non per infortunio ma per un’influenza” è il laconico commento del giornalista. La chiosa finale sa di sentenza: “Se riesce a stare bene è un tennista da grandi tornei, può competere a quei livelli”.