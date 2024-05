Milan, consolidare il secondo posto. Senza pensare (per il momento) al futuro

Il Milan deve continuare a consolidare il secondo posto e la qualificazione in Supercoppa Italiana: appuntamento alle 18 contro il Genoa in un San Siro che si veste nel segno della protesta per cercare di stimolare il club ad alzare le ambizioni nella scelta del successore di Pioli. Testa solo al campo per il tecnico dal futuro già scritto. In ottica formazione Sportiello in porta (Maignan è infortunato), Florenzi a destra (Calabria è squalificato), Theo a sinistra, Tomori e Gabbia centrali.

In mediana confermata la coppia composta da Adli e Reijnders. Dietro a Giroud ci saranno Pulisic, Leao e Chukwueze. Tenere alto il tasso di concentrazione per conquistare altri tre punti che avvicinerebbero la truppa di Pioli alla conquista del secondo posto.