Serie A, lotta salvezza apertissima: per il Lecce è quasi fatta

È stata una giornata molto importante in Serie A per quel che riguarda la lotta salvezza. Infatti, la vittoria del Verona, in casa con la Fiorentina, il contemporaneo pareggio tra Empoli e Frosinone e quello già acquisito tra Cagliari e Lecce ci dicono che la situazione è ancora completamente. Dopo la vittoria del Sassuolo ieri, e in attesa della gara di domani tra Udinese e Napoli, la situazione vede sei squadre in 5 punti: Verona 34, Cagliari 33, Frosinone ed Empoli 32, Udinese ed Empoli 29.

Baroni fa un colpo da tre punti. Il Lecce quasi chiude la pratica

Quelli della 35^ giornata sono stati risultati che hanno cambiato un po’ gli equilibri della lotta salvezza. Infatti, la vittoria del Verona mette pressione al Cagliari che, nella prossima gara, dovrà andare a San Siro contro il Milan. Il pareggio di oggi col Lecce, in casa, cambia i piani dei sardi che speravano di mantenere i 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto, ma il rosso a Gaetano ha cambiato la partita.

Per il Lecce, invece, il pareggio di Cagliari significa quasi certezza. Certo, i due pali gridano vendetta, ma poco importa. La squadra di Luca Gotti con 37 punti e almeno 5 punti e 4 squadre dietro possono dormire sonni tranquilli in ottica lotta salvezza. Missione quasi compiuti.

Lotta salvezza: almeno uno scontro diretto a giornata

Da qui alla fine del campionato, il torneo presenterà almeno uno scontro diretto ogni giornata. Dopo Empoli-Frosinone e Cagliari-Lecce oggi; nella prossima giornata il Lecce dovrà affrontare l’Udinese; alla penultima poi sarà tempo di una sfida che potrebbe essere molto delicata tra Sassuolo e Cagliari. Infine, all’ultima giornata ci sarà la gara tra Frosinone e Udinese che potrebbe significare inferno o paradiso per una delle due. E chissà che non possa anche decretare un nuovo spareggio salvezza dopo Verona-Spezia di un anno fa.