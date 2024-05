Serie A, scatto salvezza per il Verona: pari tra Empoli e Frosinone

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Italiano.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli S.; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Hellas Verona-Fiorentina 2-1

Parte forte il Verona che passa subito in vantaggio su calcio di rigore. Lancio in avanti per Noslin, anticipato da Ranieri che poi non si capisce con Christensen. Ne approfitta lo stesso Noslin, che viene steso dal portiere viola. Dal dischetto si presenta il numero 8 gialloblù, che calcia un bolide sotto l’incrocio e firma l’1-0. Al 15′ Bonazzoli sfiora il raddoppio. Lazovic è on fire e mette in mezzo un pallone invitante. Arriva in spaccata Bonazzoli, che manda la sfera di poco sul fondo. Al 28′ Castrovilli sfiora il gol. Posizionato sulla trequarti sinistra, il 17 viola conclude col destro e centra il palo alla sinistra di Montipò. In chiusura di primo tempo la viola pareggia, proprio con Castrovilli. Nzola, al limite dell’area rifornisce Castrovilli, che si libera di Centonze e calcia prima dell’arrivo in scivolata di Coppola trafiggendo Montipò. Al 60′ nuovo vantaggio scaligero. Duda porta avanti un pallone sulla destra e mette in mezzo per Swiderski. Arriva la respinta corta di Milenkovic, sfruttata da Noslin che entra in area scarica un bolide sotto la traversa. Italiano cambia e manda dentro Kouamé, Bonaventura, Beltran, Mandragora e Belotti ma la Fiorentina non riesce a ribaltare la gara con il Verona che porta a casa tre punti fondamentali.

Empoli-Frosinone 0-0

Frosinone subito pericoloso con Cheddira. Cheddira apre per Soulé che controlla in area e serve dietro Mazzitelli. Il centrocampista calcia di prima intenzione ma Caprile è attento e devia in corner. Al 20′ l’Empoli segna con Gyasi ma la rete viene annullata per fuorigioco. Grassi calcia dal limite dell’area e Cerofolini respinge nella zona di Gyasi, che non sbaglia il tap-in da due passi. Dopo il check del VAR, però, Doveri annulla la rete per fuorigioco dell’ex Spezia. La gara continua su ritmi bassi con nessuna delle due squadre che riesce a trovare la rete. Termina 0-0 con Empoli e Frosinone che guadagnano un punto in lotta salvezza.