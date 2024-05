Verdetto anche in casa Sampdoria con il popolo blucerchiato che prima della gara riaccoglie Sven-Goran- Eriksson ed esplode di gioia alla rete su punizione di Sebastiano Esposito che vuol dire playoff. Playoff raggiunti anche dal Brescia che batte 4-1 il Lecco. Gara che si sblocca al 12′ con la rete di Bjarnasson. 4 minuti dopo il Brescia raddoppia, la firma è di Moncini. In avvio di ripresa è poi ancora lo stesso attaccante a trovare il 3-0 al 52′. Con Flavio Bianchi che al 74′ trova poi il 4-0 gol per i padroni di casa. Nel finale è poi Inglese a trovare il punto del definitivo 4-1.

Tutte le altre, retrocessione e non

Vince 1-0 la Ternana contro il Catanzaro e spera ancora nella salvezza, grazie alla rete al 78′ di Di Stefano. Termina poi 2-2 la gara tra Pisa e Sudtirol. La sbloccano i nerazzurri al 43′ con Bonfanti. Nella ripresa il ribaltone ospite. Prima al 53′ con Molina e poi al 68′ con Odogwu su rigore. Al 73′ è però Moreo a firmare il definitivo 2-2. 2-2 termina poi anche Palermo-Ascoli. Rosanero avanti dopo 1 minuto con il gol di Brunori. Al 27′ il pari degli ospiti porta poi la firma di Caligara. Con Soleri che 7 minuti dopo riporta in vantaggio il Palermo. Al 93′ è poi ancora Caligara a trovare la firma per il definitivo 2-2. Stesso risultato tra Cosenza e Spezia. A stappare la gara è il solito Tutino al 5′. Il pari è di Reca che in mischia di petto trova il contestato 1-1. Nella ripresa è poi ancora Tutino a riportare avanti il Cosenza al 50′. Con Elia che al 73′ firma poi il definitivo 2-2. Resta poi terzultimo il Bari che pareggia 1-1 contro il Cittadella. A sbloccarla è Pittarello dopo 6 minuti. Al 16′ è poi Nasti a trovare la rete del definitivo 1-1 con la salvezza diretta che ora si complica ancora di più….