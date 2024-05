Sinner: “Roland Garros? Solo se sarò al 100%”

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d’Italia. Il tennista Italiano spiega così la sua decisione in conferenza stampa: “Per me è il torneo più speciale dell’anno, era importante anche per i punti e giocare in Italia è sempre speciale. Ora l’obiettivo è andare a Torino – alle Finals, ndr – e spero di esserci. Fa male, non solo a me, ma bisogna accettarlo. Ho 22 anni, speriamo di giocare per altri 10 o 15 anni qui. Una decisione sofferta, per nulla semplice, ma presa soprattutto per non buttare 3 anni di carriera in futuro, non ho fretta. Curare il corpo è la cosa più importante“

Sinner sul Roland Garros

Jannik Sinner parla così della possibilità di partecipare al Roland Garros: “Solo se sarò in grado al 100%, dobbiamo vedere anche perché si gioca 3 set su 5. Arrivare a Parigi senza partite qui a Roma non è semplice. L’infortunio all’anca non è risolto, le prime avvisaglie c’erano già state a Madrid dove in alcuni giorni ho sentito più dolore, in altri meno. Una situazione strana, sapevo che c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto una risonanza e abbiamo visto che non ero a posto al 100%, abbiamo deciso di ritirarci e dopo altri esami abbiamo preso questa decisione non semplice. Non si può essere perfetto, io vorrei giocare tutti i tornei. Ero il primo a dire di provare qui, ma tante persone mi hanno consigliato di non farlo. Non è una sconfitta“.