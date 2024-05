Il punto sulla B: Pohjanpalo tiene accese le speranze lagunari

La Serie B regala sempre emozioni e anche quest’anno non è da meno. Con la 37^ giornata si va a formare quasi tutta la griglia dei playoff. Agli spareggi parteciperanno sicuramente Cremonese, Catanzaro, ma anche Palermo, Sampdoria e Brescia, che devono giocarsi solamente l’ordine della graduatoria. La griglia verrà completata nell’ultima giornata, visto che ieri Pohjanpalo al 93′ ha posizionato l’acuto vincente per il Venezia, tenendo accesa ancora la speranza per la promozione diretta.

Il Como all’ultima giocherà contro il Cosenza ormai senza obiettivi. Retrocessa la Feralpisalò proprio con il gol del finlandese in extra-time. E all’ultima giornata sarà battaglia per scoprire la terza retrocessa per via diretta. Bari, Ascoli, Ternana e Spezia: un quadro in fieri.