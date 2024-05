Inter, Lautaro Martinez: il punto sul rinnovo

Lautaro Martinez e l’Inter. Un binomio che ha caratterizzato il campionato dominato dai nerazzurri e dal loro capitano, ma che ha anche dovuto far fronte ad un blocco realizzativo sostanziale da parte del capocannoniere del torneo.

L’ultimo gol realizzato dall’argentino, infatti, risale addirittura alla fine del mese di febbraio. Quella contro l’Atalanta fu una rete meravigliosa che sembrava fare da preludio ad uno scintillio da esportare anche in Champions League, ma invece paradossalmente proprio da qul momento il Toro non è più riuscito a scatenare una nuova esultanza. Di pari passo con la stagione da record sono andati anche i colloqui legati al rinnovo di contratto dell’argentino, che peraltro proprio a Madrid trovarono spazio in un confronto con il suo agente Alejandro Camano.

Se non è mai stata in discussione la volontà di permanenza del numero 10, quello che manca è la ratifica dal punto di vista economico di un nuovo accordo con l’Inter che faccia sfiorare a Lautaro Martinez i 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre da top player, cifre meritate, ma che ancora non hanno trovato il sollievo dell’ufficializzazione. Ed allora le promesse di fedeltà reciproca colmano il cuore, ma per respirare a pieni polmoni serve anche una firma. Ed adesso è necessario e indispensabile passare alla fase operativa.