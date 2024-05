Roma, tre giorni per ricaricarsi: mission impossible contro il Bayer in Europa League

Al termine del match contro la Juventus, l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha commentato il pareggio per 1-1 contro la formazione bianconera con dei consigli specifici a Massimiliano Allegri, in vista del ritorno di Europa League contro la formazione allenata da Xabi Alonso dopo lo 0-2 dell’Olimpico. “Bayer Leverkusen? Dobbiamo crederci, come se fosse facile. Se pensiamo al campo, prima del gol abbiamo avuto un’occasione importante, abbiamo tenuto la palla. Abbiamo fatto il 60% di possesso. Senza troppa fretta. Non sono 5 gol da recuperare, ne bastano 2. Ho chiesto anche un consiglio ad Allegri, mi ha detto che posso segnare anche al 60’. Non dobbiamo fare un arrembaggio. Loro quando hanno spazi diventano tanto fastidiosi. Dobbiamo essere energici ma anche intelligenti, sapendo che la partita dura tanto”.

Un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca ad una Roma che insegue la qualificazione in Champions League e con un quinto posto in campionato che potrebbe allontanarsi nel caso in cui l’Atalanta vincesse questa sera contro la Salernitana e in più facesse suo il confronto contro la Fiorentina, rinviata dopo il malore accusato dall’ex direttore viola Joe Barone (poi scomparso, ndr.). De Rossi ha riportato il sereno in casa giallorossa e, nell’eventualità non arrivasse la terza finale europea consecutiva, l’obiettivo minimo è ritornare nell’Europa dei grandi con Dybala e compagni che faranno di tutto per centrarlo in queste tre giornate restanti in Serie A.