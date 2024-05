“Sainz più forte di Leclerc”: Hamilton spacca la Ferrari

Mentre il Mondiale di Formula Uno prosegue senza sosta continuano i rumors relativi al mercato dei piloti. Soprattutto in casa Ferrari

Il Mondiale di Formula Uno prosegue senza sosta e quasi sempre nel segno di ‘Super Max’ Verstappen. Il pilota olandese vince e convince, ma soprattutto si parla quasi sempre di lui. Non solo delle vittorie, ma anche e soprattutto di mercato, ci sono ancora dubbi riguardo la sua permanenza in Red Bull e parte dei tifosi sogna un clamoroso approdo in Mercedes.

Chi non pensa al mercato è sicuramente la Ferrari, squadra che ha già sorpreso tutti e che ha messo a segno il colpo Hamilton. Nella prossima stagione la Rossa punterà sulla coppia composta dal pluricampione del mondo britannico e da Charles Leclerc mentre l’attuale altro pilota, lo spagnolo Carlos Sainz, è ancora in cerca di un sedile per il prossimo campionato.

Si è parlato di Mercedes e di Red Bull, la verità è che Sainz attende il flusso degli eventi e probabilmente il suo destino è anche legato a quello di Verstappen e qualche altro campione del Mondiale. Lui attende, ma in Ferrari parte dei tifosi non ha ritenuto giusto questo addio, alcuni – soprattutto dopo questo grande inizio di stagione – preferivano la permanenza di Sainz al posto di prendere Hamilton e c’è addirittura chi avrebbe mandato via Leclerc.

Sainz-Leclerc, clamorosa sentenza di Villeneuve

L’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da ‘Raisport’, e queste hanno fatto molto rumore. Il canadese ha svelato alcuni retroscena sul mondo Ferrari ed ha chiarito che Sainz si è ritrovato suo malgrado ad essere ‘l’agnello sacrificale’. Tutta da chiarire la veridicità delle sue parole ma Villeneuve ha sentenziato:

“Sainz è più forte di Leclerc, ma è l’agnello sacrificale. In Ferrari ci sono due fronti, c’è chi voleva prendere Hamilton e chi voleva mandare via Leclerc e alla fine Sainz si è ritrovato ad essere l’agnello sacrificale”. Diversi media appoggiano questa teoria, soprattutto in Spagna, e alcuni non si capacitano della scelta della Ferrari di non tenere Sainz.

Lo spagnolo ormai ha concluso la sua avventura in Ferrari ma ha chiarito – mediante qualche dichiarazione – di esser rimasto deluso e sorpreso dalla scelta fatta a Maranello.

Aldilà della questione Leclerc c’è infatti chi non ha reputato una grande scelta quella di ingaggiare il quasi quarantenne Hamilton, apparso in grande difficoltà anche in questa prima parte di stagione. Ormai è andata, Hamilton vestirà la tuta Ferrari mentre Sainz è ancora in cerca di una nuova avventura.