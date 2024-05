Serie B, tutti i verdetti possibili dell’ultima giornata

La 37esima giornata di Serie B ha regalato colpi di scena e preparato il terreno per un ultimo turno che può ancora regalare verdetti sorprendenti.

Playout

Certificata l’aritmetica retrocessione della Feralpisalò in Serie C, che si somma a quella del Lecco, resta uno slot per la retrocessione diretta ed uno per la salvezza senza passare per i playout.

Tra le candidate nei bassifondi l’Ascoli, reduce da un pari con il Palermo che non ha aiutato; il Bari, che considerato l’attuale stato di forma sembrerebbe la squadra dalle prospettive di salvezza più remote; la Ternana che sarà chiamata ad affrontare la già condannata Feralpisalò, e lo Spezia, impegnato nella delicatissima sfida contro il Venezia.

Playoff

Rimandato all’ultima giornata anche il verdetto relativo alla promozione in Serie A, con Como e Venezia come attori protagonisti. I lagunari, con soli due punti di distacco dal secondo posto tenteranno l’impresa, oltre a sperare nella grazia da parte del prossimo avversario del Como, ovvero un Cosenza che risulta avere tutte le carte in regola per mettere fine al sogno della squadra di Fabregas. Il rischio di chiudere la stagione con il rimorso di non aver agguantato i punti necessari nella sfida contro il Modena è concreto, così come la minaccia del Venezia, chiamata ad imporsi su un avversario ben più abbordabile di quello del Como.

38esima giornata di Serie B che terrà dunque col fiato sospeso diverse tifoserie per tutti i verdetti che devono ancora cristallizzarsi. In attesa di dare inizio ai festeggiamenti da parte di chi si aggiudicherà la Serie A, e alle lacrime di chi invece saluterà la Serie B per approdare in C.