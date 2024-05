Red Bull sotto shock: Verstappen e Sainz si scambiano la macchina

Il mercato piloti di Formula 1 continua a tenere banco. Anzi, nelle ultime ore arrivano notizie importanti sul futuro di Verstappen e Sainz

Il futuro di Max Verstappen è in questo momento l’argomento più caldo in Formula 1, senza dubbio molto più intrigante dei successi che il pilota olandese continua a mietere in pista o del secondo posto ottenuto a Miami. Il campione del mondo in carica potrebbe davvero lasciare la Red Bull al termine di questa stagione?

La domanda che tutti gli appassionati si pongono è soprattutto questa e a quanto pare una risposta potrebbe arrivare molto prima di quanto si possa immaginare. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘elgoldigital.com’ il destino del campione del mondo in carica si intreccia a doppio filo con quello di Carlos Sainz, arrivato all’ultima stagione con la Ferrari.

È notizia di qualche giorno fa che il pilota madrileno abbia rifiutato la ricca offerta dell’Audi che si prepara a sbarcare in Formula 1 con il marchio Sauber. Dopo un’attenta riflessione Sainz ha detto di no alla casa automobilistica tedesca che a quanto pare ha già virato su un altro driver.

Il motivo del no di Sainz sarebbe da rintracciare nella concreta possibilità per il quasi ex ferrarista di approdare nel 2025 in un team molto più competitivo, la Red Bull. Da settimane si vociferava di un ritorno alle origini per il madrileno che ha esordito in Formula 1 con la Toro Rosso, la squadra satellite del gruppo anglo austriaco.

Sainz al posto di Verstappen? La strada è tracciata, i tifosi restano spiazzati

Sainz alla Red Bull prenderebbe non il posto di Sergio Perez, avviato a sorpresa verso una probabile conferma, quanto dello stesso Verstappen. Il campione olandese infatti potrebbe essere più vicino a prendere il posto di Lewis Hamilton alla Mercedes, che da tempo è in forcing per convincerlo a cambiare squadra.

Toto Wolff non ha mai nascosto del resto quale fosse il suo principale obiettivo per sostituire Sir Lewis approdato alla Ferrari. Lo scenario che si va configurando prevede dunque un doppio clamoroso avvicendamento: Carlos Sainz alla Red Bull e Max Verstappen alla guida delle Frecce d’Argento. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più, ma la strada sembra ormai tracciata.

Come si può notare il mondiale di Formula 1 del prossimo anno diventerebbe il più incerto e intrigante degli ultimi anni anche alla luce della prossima destinazione del mago dei progettisti, Adrian Newey. Sarà forse lui a determinare l’esito delle prossime stagioni.