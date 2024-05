Roma, De Rossi: “Dybala? Dobbiamo valutare bene come sta. Sarà dura”

Alla vigilia di Bayer Leverkusen–Roma, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. “Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Le valutazioni che farò le farò con i giocatori e i medici, ma non saranno fatte in vista di Bergamo. Dybala? Dobbiamo valutare bene come sta, come stanno gli altri. Sono passati pochi giorni. Non faremo valutazioni in vista di domenica, questa partita è importante per noi e non possiamo sottovalutarla. Ne voglio parlare bene con lui, con il dottore e voglio capire bene. E qualche altra cosa non voglio dirla”.

“Penso che il Bayer squadra e staff sia ben concentrato per affrontare bene la gara e non ci snobberà. L’abbiamo visto tutti, l’abbiamo commentato, ma non ci leva il sonno e non abbiamo bisogno di altre provocazioni. Errori da non commettere? Dobbiamo ripetere l’applicazione nella ricerca del gol. Sappiamo che il risultato è pesante, è difficile perché non hanno mai perso ma crederci e provarci fino alla fine, come abbiamo fatto all’andata. Sappiamo che sarà dura portare a casa il risultato, ma siamo venuti qui per questo. Questa squadra ha giocato 47 partite e non hanno mai perso e in queste 47 partite hanno giocato contro Borussia e Bayern, squadre che sono in finale e semifinale di Champions. Per essere perfetti devi avere pazienza, attenzione e grande cuore”.