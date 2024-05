Non c’è pace per Djokovic: colpo di scena gli internazionali di Roma

Djokovic pronto a tornare in campo. Agli Internazionali d’Italia è successo qualcosa di totalmente inaspettato.

È bizzarro che sia andata così, ma tant’è. Agli Internazionali d’Italia ci saranno i due colossi che hanno animato per anni il circuito ATP, vale a dire Rafael Nadal e Novak Djokovic. Saranno assenti, invece, le due giovani leve che hanno portato in esso una sferzata di novità e dato il via ad una rivalità che ci terrà incollati allo schermo per il prossimo decennio.

Il riferimento, come facilmente intuibile, è a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi costretti al forfait per via di due diversi infortuni che hanno finito con il pregiudicare la loro partecipazione all’evento romano. E senza loro di mezzo è del tutto scontato che l’osservato speciale tornerà ad essere lui, l’irreprensibile Nole. Con qualche incognita, però, a fare da contorno. Perché se è vero che avrà fame di vittorie e che farà di tutto per vincere il primo titolo della stagione, è altrettanto vero che è giunto nella città eterna in totale solitudine. Il che potrebbe non essere un bene.

Il numero 1 del mondo ha deciso di recente, come noto, di separarsi dal coach con il quale collaborava dal 2018, Goran Ivanisevic. Tra i due ci sarebbe stata un po’ di maretta – dovuta, così pare, al fatto che Djokovic non volesse più allenarsi intensamente come una volta, ma si tratta di indiscrezioni tutte da confermare – e, da allora, Nole non ha ancora assoldato nessun erede. Non ufficialmente, quanto meno. Sulla panchina di Goran, nell’immediato, si è seduto l’amico ed ex collega Nenad Zimonjic ma pare che la loro collaborazione sia già volta al termine.

Djokovic solo nella città eterna: ecco perché

Non è finita qui. Dopo la separazione da Ivanisevic, il pluri campione Slam ha messo alla porta anche un altro elemento clou del suo entourage. Qualche giorno più tardi ha annunciato che Marco Panichi non sarebbe stato più il suo preparatore atletico.

Tutto è cambiato, insomma, nella vita e nel team di Nole che, in questi giorni, sarà impegnato a Roma, per l’ultimo Masters 1000 della stagione, ma che non avrà nessuno ad allenarlo. Non che la cosa rappresenti un problema per lui, intendiamoci. Non è detto, infatti, che sia necessariamente in cerca di qualcuno che raccolga l’eredità di Ivanisevic. Qualche tempo fa, intervistato in merito al suo futuro coach, aveva detto, d’altronde, qualcosa di estremamente emblematico.

“Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il nuovo allenatore – queste erano state le sue parole – né se ce ne sarà uno. Ho avuto allenatori fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno, ciò con cui mi sento più a mio agio. Sarete informati nel caso in cui qualcuno si unisca alla squadra“. Che punti, l’irreprensibile Djokovic, all’indipendenza più totale?