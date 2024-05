Colpaccio della Ferrari: lo ha annunciato Leclerc

Charles Leclerc fa impazzire i tifosi della Ferrari, annuncio pazzesco: così il pilota è uscito finalmente allo scoperto

Al di là delle vicende che hanno caratterizzato il GP di Imola, in casa Ferrari il tema caldo rimane sempre il possibile rafforzamento del team. Soprattutto in ambito piloti, la decisione della Scuderia di Maranello maturata negli ultimi mesi è stata clamorosa.

Nel 2025 Carlos Sainz, uno dei piloti più veloci ed in forma del paddock, sarà sostituito nientemeno che da Lewis Hamilton. Sette titoli mondiali sulle spalle, una vita intera – o quasi – in Mercedes e la voglia di tornare a festeggiare un successo. Ecco perché il pilota inglese affiancherà Charles Leclerc: un mix di talento ed esperienza, con buona pace di Sainz che sta da tempo cercando una nuova sistemazione per l’anno nuovo.

Non è ancora chiaro cosa ne sarà del pilota di Madrid ma in questo momento ciò che conta per il Cavallino Rampante è costruire un futuro roseo, promettente, vincente. E starà ad Hamilton e allo stesso Leclerc, il quale nonostante i risultati altalenanti negli anni non è mai stato messo in discussione, trovare le dovute risposte.

Leclerc in diretta: Ferrari, affare da urlo

Il pilota monegasco rimane la punta di diamante su cui puntare per presente e futuro. E la firma di un campione esperto e vincente come Hamilton non potrà che giovare a Charles, nel corso delle prossime stagioni.

Non vi sono dubbi che i progetti della Ferrari per l’immediato futuro siano straordinariamente ambiziosi. E il messaggio lanciato da Leclerc sembra una conferma dell’ennesima grande operazione di mercato della Scuderia.

Si parla di Adrian Newey, una figura di rilievo che manca al paddock dopo il suo divorzio ufficiale dalla Red Bull. L’anno prossimo, il progettista artefice dei successi della Scuderia di Milton Keynes lavorerà altrove e si vocifera che posa effettivamente trattarsi della Ferrari.

Leclerc non si è nascosto rivelando il suo desiderio di lavorare con l’ingegnere. “Newey è in cima alla lista delle persone con cui vorrei lavorare, assolutamente sì. È uno di quegli ingegneri e persine con cui in giorno vorresti lavorarci, ci conosciamo e ci parliamo“.

Un messaggio non troppo velato, un’apertura che i tifosi della ‘Rossa’ attendevano anche dal monegasco dopo il benestare di Hamilton.“In futuro vedremo se lavoreremo insieme, è sempre stato una persona interessante e mi auguro di poterci lavorare insieme“. Alea iacta est. O quasi. E a Maranello sono già pronti ad accoglierlo.