ESCLUSIVA SI L’ag. Courbis: “Sarà un Marsiglia paziente. Adebayor? Trattò con Juve e Milan”

Mancano poche ore alla notte europea forse più importante della storia recente (e anche meno recente) dell’Atalanta. E’ vero che la Dea si è ormai “abituata” a vivere notti magiche anche oltre confine, ma mai come in questo caso i tifosi bergamaschi possono sperare in qualcosa di magico, con un gruppo capitanato da Gasperini che viaggia all’unisono verso un sogno.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto il noto agente francese Stephane Courbis, per parlarci del Marsiglia, svelando anche un retroscena relativo ad un giocatore che ha seguito prima del suo recente ritiro dal calcio giocato, il vecchio bomber passato da Arsenal, City e Real Madrid, Emmanuel Adebayor.

L’Atalanta l’ha sorpresa?

“No. Non mi ha sorpreso affatto perché conosco bene l’Atalanta. E’ una squadra molto buona, con un ottimo allenatore come Gasperini, solido che ha un gioco molto ben strutturato che ha sviluppato negli anni”.

Che partita si aspetta che farà Gasset, stasera a Bergamo?

“Jean louis Gasset è un allenatore che mi piace molto. E’ una persona molto intelligente, un ottimo tattico. Lui sa che queste sono partite in cui bisogna avere pazienza…”.

Le piace Scamacca?

“Sì, è un giocatore molto interessante. E’ ancora giovane, ma con tante qualità”.

Fra i tanti giocatori che assiste ed ha assistito, c’è Adebayor. E’ vero che fu vicino a Juve e Milan?

“È successo qualche anno fa (ride, n.d.r.) Se ricordo bene, era il 2009. Alla fine dell’estate, l’allenatore Wenger ci disse che voleva cambiare. Quindi sì, eravamo in trattativa con diversi club, tra cui Juve e Milan. Poi è arrivato il Manchester City con un ottimo progetto”.