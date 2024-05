Europa e Conference League: chi andrà in finale? Atalanta favorita, la Roma cerca il miracolo

Al termine delle sfide in programma questa sera sapremo ufficialmente quali saranno le finaliste di Europa League e UEFA Europa Conference League. Andranno in scena, infatti, le restanti tre semifinali: impegnate due squadre italiane, le quali sperano di seguire le orme della Fiorentina di Italiano.

Dopo la sconfitta per 2-0 in Germania, la Roma di De Rossi è in cerca di una vera e propria impresa con il Bayer Leverkusen in Europa League. Alla BayArena non sarà affatto semplice fare risultato, anche tenendo conto del fatto che i tedeschi, campioni di Germania, non hanno ancora mai perso una gara ufficiale in questa stagione. La possibilità che i giallorossi riescano a espugnare il fortino delle Aspirine vale 6,05 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 5,80 e su WilliamHill 6. Il passaggio del turno di Dybala e compagni sarebbe ancora più clamoroso e remunerativo: parliamo di ben 12,50 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 3,75 e su Unibet 18. Molto allettante anche la quota dell’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,65; con Betclic è a 1,61 e su Unibet 1,64.

Più alte, almeno sulla carta, le speranze dell’Atalanta. La squadra di Gasperini viene da un pareggio per 1-1 conseguito al Vélodrome di Marsiglia e ora proverà a sfruttare il fattore casa, nonché le enormi difficoltà delle Focene quando sono in trasferta. I francesi, infatti, hanno vinto solo una volta nelle ultime dieci partite disputate fuori casa tra tutte le competizioni. Il successo della Dea è dato a 1,73 su Planetwin365; su Betclic 1,69 e su Unibet 1,72. Il passaggio turno dell’Atalanta, invece, ha la quota di 1,36 su Planetwin365; su Betclic 1,33 e su Unibet 1,40. Da provare anche l’“Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un successo con almeno due reti di scarto da parte dei nerazzurri: si parla di 3,03 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,77 e su Unibet 2,95.

Per quanto riguarda la UEFA Europa Conference League, si giocherà Olympiacos-Aston Villa, sfida che deciderà quale delle due squadre raggiungerà in finale la Fiorentina. La squadra di Unai Emery ha subito una clamorosa sconfitta tra le mura amiche, all’andata, e ora dovrà recuperare il 4-2 del Villa Park. La possibilità che gli inglesi si impongano in Grecia pagherebbe su Planetwin365 1,96 volte la posta su Planetwin365 con Betclic e WilliamHill che la offrono a 1,95. Chissà che la sfida non possa essere molto vivace come quella d’andata: è allettante l’Over 3,5 a 2,30 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic è a 2,22. Al netto di tutto ciò, la possibilità che l’Aston Villa passi il turno è offerto a 3,62 volte su Planetwin365; su Unibet 3,40 e su Betclic 3,85.