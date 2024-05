Mazzata per Leclerc, penalizzazione inattesa

Mazzata per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari protagonista di una situazione inattesa che ha agitato i fan. Ecco cosa è successo

Charles Leclerc è stato protagonista fin qui di una prima parte di mondiale buona ma sicuramente non perfetta. C’è quel senso di insoddisfazione cronica, del “vorrei ma non posso” che negli ultimi periodi sembra accompagnare il principale volto della Ferrari. Secondo molti il pilota monegasco sta anche attraversando un periodo complicato a causa della convivenza forzata con Sainz nella scuderia di Maranello. In altre parole è come se l’incredibile status dello spagnolo gli tolga la serenità necessaria per fare bene.

E così dopo il secondo posto proprio alle spalle del compagno di scuderia in Australia è arrivato il terzo nel Gran Premio di Miami dello scorso weekend per Leclerc. Secondo molti, però, il pilota della Ferrari poteva fare molto di più ed arrivare quanto almeno alla medaglia d’argento, se non salire sul gradino più alto del podio. Poteva sfruttare al meglio una giornata non al massimo di Verstappen, apparso più “umano” e meno cannibale, per lasciarselo per una volta alle spalle. Sarebbe stato importante anche per la classifica. E invece niente da fare.

Mazzata dura per Leclerc, penalizzazione inattesa

Insomma c’è soddisfazione nel complesso per la sua prestazione e per il terzo posto conquistato, ma la sensazione è che si potesse fare qualcosa di più. Crescono i rimpianti, dunque, anche leggendo il parere di diversi esperti e addetti ai lavori.

C’è una strategia della “Rossa” che non ha convinto e che potrebbe aver indotto Leclerc a sbagliare fatalmente. Infatti, ricostruendo anche le sue parole a fine gara, analizzate da ‘FormulaPassion’, viene forte il sospetto che a penalizzarlo sia stato in maniera inaspettata un errore dello stesso box. Per la precisione ci riferiamo al pit stop avvenuto al 19° passaggio, annunciato via radio da Leclerc. Con le stesse gomme medie, però, Verstappen si è fermato solo quattro giri dopo, giusto per fare un esempio. Mentre Sainz ne ha attesi otto e Norris, il vincitore del Gran Premio, addirittura dieci. Insomma probabilmente si poteva attendere prima di fare il pit stop, si è stati troppo precipitosi.

Anche perché al momento della sosta la lotta per la vittoria era apertissima, l’inerzia poteva essere tutta dalla parte di Leclerc considerando la giornata no di Verstappen. Un errore che col senno di poi può essere costato caro al monegasco e all’intera scuderia. Anche le dichiarazioni all’arrivo sembrano avallare questa ipotesi, con Leclerc che non è sembrato molto felice, negando di essere andato vicino alla vittoria. Sì, nel giorno poco felice di Verstappen, la sensazione è che si sia persa una grande occasione.