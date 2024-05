Inter, Lautaro: “Rinnovo? Questa settimana dobbiamo accordarci”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro la Lazio pareggiato per 1-1. Sei pronto ad alzare la coppa: “Sì, non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno. Volevamo vincere, ma affrontavamo una squadra che lottava per la Champions e abbiamo fatto un’ottima gara“. Ti aspettavi tutto questo quando sei arrivato: “Sinceramente no, ma abbiamo lavorato tanto e ci siamo meritati questo scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, veramente un’ottima stagione“.

Inter, Lautaro sulla sua esperienza nerazzurra

Quanta Inter c’è dentro di te: “Rimane tanto. In quella partita c’è il sono tante cose che si accumulano, come il rammarico per l’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia. E’ veramente difficile arrivare sopra a tutti dopo 38 giornate. Dobbiamo continuare così“. Sulle parole di Zhang: “Sono loro a gestire questa cosa, noi ci concentriamo sul campo. Siamo tranquilli e oggi dobbiamo goderci questa festa con il pubblico che ancora una volta è stato al nostro fianco“. Sul rinnovo: “Non so cosa succederà, ma questa settimana dobbiamo trovare un accordo“.