Non basta un’ottima Roma: in finale di Europa League ci va il Leverkusen

Non basta un’ottima Roma, che ci aveva davvero creduto per più di due terzi della sfida di ritorno della semifinale di Europa League. In finale ci va il Bayer Leverkusen. I giallorossi vanno avanti di due reti con due rigori calciati perfettamente da Paredes, poi nel finale la beffa dell’autorete di Mancini dopo un’uscita a vuoto di Svilar. Alla fine la truppa di De Rossi non spezza nemmeno la lunghissima imbattibilità dei tedeschi, perché al minuto 97 arriva un altro gol tedeschi con Stanisic. Finisce 2-2.