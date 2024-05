Serie B, domani gli ultimi verdetti

Domani sera, alle 20:30, ultima giornata del campionato di Serie B. Le 20 formazioni del campionato cadetto si presentano all’ultimo atto. Con tanti verdetti ancora da scrivere. 10 gare da vivere al cardiopalma che decideranno la composizione finale dei playoff, quella dei playout ma soprattutto l’ultima retrocessa in Serie C e la seconda promossa direttamente in Serie A. Già certe delle proprie posizioni: il Parma promosso in Serie A, il Lecce e la Feralpi Salò già in Serie C, la Cremonese già certe di essere 4^ e non più di questo, così come il Catanzaro 5°.

Serie A tra Como e Spezia

La lotta per la Serie A si incrocerà con quella per i playout. Infatti, il Como ospiterà il Cosenza, formazione salva senza particolari velleità di classifica in Serie B. Mentre, il Venezia che insegue i lombardi dovrà andare al Picco di La Spezia, dove i liguri devono vincere per essere certi di non finire nei playout.

La formazione di Vanoli comunque avrà bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per riuscire a prendersi il secondo posto. La squadra lagunare ha 2 punti di ritardo rispetto al Como e quindi deve vincere contro lo Spezia e sperare almeno in un pareggio della squadra di Fabregas. Infatti, in caso di arrivo a pari punti ad essere promosso sarebbe il Venezia, in vantaggio negli scontri diretti.

Il Bari deve evitare la Serie C

Nelle retrovie, attenzione alle situazioni soprattutto di Ternana, Bari ed Ascoli. Al momento per il discorso degli scontri diretti l’Ascoli sarebbe in Serie C con Ternana e Bari ai playout. L’Ascoli ospiterà il Pisa che non ha più nulla da chiedere al campionato. Il Bari ospiterà il Brescia, che vuole migliorare il suo piazzamento playoff (attualmente sarebbe 8^). Mentre la Ternana giocherà in casa della Feralpi Salò, già retrocessa. Discorso che si intreccerà, appunto, con la lotta promozione perché lo Spezia al momento ha solo un punto di vnatggaio sui playout.