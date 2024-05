Ultim’ora Ferrari: Hamilton non ne può più

Lewis Hamilton si prepara ad affrontare la sua nuova avventura alla Ferrari. Le sue dichiarazioni del resto non lasciano spazio a dubbi

L’annuncio risale a più di tre mesi fa e quasi ce ne siamo dimenticati. Ma alla fine di questa stagione Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per approdare alla Ferrari con cui ha firmato un contratto di almeno due anni e alla guida della quale spenderà gli ultimi scampoli di alto livello della sua straordinaria carriera.

Per il fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo come Michael Schumacher questa è dunque l’ultima stagione con la Mercedes, la scuderia che lo ha visto crescere prima e stravincere poi. Sono sei i titoli iridati conquistati da Sir Lewis al volante delle Frecce d’Argento, sette quelli complessivi con quello centrato alla McLaren.

Hamilton detiene dunque il record di mondiali vinti a pari merito con Michael Schumacher, che ne conquistò ben cinque consecutivi proprio alla Ferrari. Ed è con il Cavallino Rampante che Sir Lewis sogna di superare l’indimenticato fuoriclasse tedesco, un desiderio comune a tutti i sostenitori della Rossa.

Ora però Hamilton vuole chiudere al meglio la sua ultima stagione in Mercedes, un’annata che fino a questo momento ha riservato solo delusioni alla scuderia di Brackley. Le Frecce d’Argento accusano un grave ritardo di competitività sia nei confronti della Red Bull che degli altri top team come Ferrari e McLaren.

Hamilton, l’annuncio scuote l’universo Ferrari: i tifosi sono senza parole

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al celebre network televisivo americano ‘CBS’, Hamilton ha sottolineato le difficoltà incontrate quest’anno: “Non tutto sta andando come speravamo – ha sottolineato il fuoriclasse inglese -, ma la Mercedes rappresenterà per sempre una parte fondamentale della mia vita. Mi seguono da quando avevo tredici anni e con loro sono diventato campione del mondo per sei volte“.

Il futuro però si chiama Ferrari e a Maranello attendono con ansia il suo arrivo, anche perché c’è un obiettivo comune da centrare: “Voglio diventare il primo pilota a vincere otto titoli iridiati e voglio farlo al volante della Rossa. Torneremo dove dobbiamo stare“.

Le parole di Sir Lewis hanno ovviamente scatenato l’entusiasmo dei tifosi ferraristi che da troppo tempo non vedono una macchina del Cavallino fregiarsi del titolo mondiale. L’ultimo trionfo risale addirittura al 2007, quando Kimi Raikkonen strappò in extremis la vittoria allo stesso Hamilton e a Fernando Alonso, all’epoca entrambi alla McLaren.