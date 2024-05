Calciomercato, dalla Francia: il PSG guarda alla Serie A per l’attacco

L’Equipe fa un un quadro della situazione del calciomercato del PSG. I parigini, come noto, perderanno Kylian Mbappé a parametro zero a fine stagione. Tuttavia, la società Campione di Francia non ha intenzione di mollare la presa sul progetto avviato con Luis Enrique.

Per questo punta a diversi obiettivi per l’estate. Soprattutto in attacco dove ci sarà da riempire il vuoto lasciato dal fuoriclasse ex Monaco. Per questo la società guarda anche alla Serie A per l’attacco. Tre gli obiettivi in particolare secondo l’Equipe: uno è Victor Osimhen in uscita dal Napoli, un altro è Kvicha Kvaratskhelia che ancora non ha rinnovato con lo stesso Napoli e infine c’è Rafa Leão del Milan. Insomma, tre obiettivi da almeno 80/90 ciascuno, che rientrano nell’identikit di giovani di talento.