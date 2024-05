Serie B, ultima giornata della regular season: i possibili verdetti

Questa sera si giocherà l’ultima giornata della regular season di Serie B, prima di entrare nei ranghi dei playoff e dei playout. All’alba della 38a giornata, con il Parma già promosso in massima serie mercoledì 1 maggio, Como e Venezia sono pronte a giocarsi la promozione diretta, con la volata finale di stasera. Lariani in campo al Sinigaglia contro il Cosenza già salvo, ma spinto dall’entusiasmo e dalla forza di Tutino. Si preannuncia una grande atmosfera in campo e sugli spalti.

La truppa di Roberts e Fabregas conquisterà la promozione in caso di vittoria o dello stesso risultato del Venezia, di scena a La Spezia contro i liguri ancora in piena lotta salvezza (ma sicuri di non retrocedere per via diretta). In caso di arrivo a pari punti, in A ci andrebbe la formazione guidata da Vanoli, che vanta gli scontri diretti a favore.

Giochi fatti in zona playoff, ma i posizionamenti sono ancora interscambiabili, come quello della Sampdoria di Andrea Pirlo. I blucerchiati si giocano con Palermo e Brescia il miglior posizionamento. Brividi salvezza che coinvolgono il Bari di Luigi De Laurentiis, che rischia la retrocessione diretta, così come l’Ascoli. Di seguito gli incroci rilevanti da seguire: ci si gioca tanto, praticamente tutto, in 90′. Il futuro passa da qui.