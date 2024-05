Nuove novità importanti sul futuro di Sergio Conceicao. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, un ostacolo per la permanenza del portoghese al Porto è il rapporto non Jorge Costa, prossimo Direttore al fianco di Zubizarreta. I contatti con il Milan portati avanti da Jorge Mendes procedono con forza dalla fine del mese di aprile. La pista è sempre molto calda.