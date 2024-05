Ribaltone alla Ferrari: annuncio choc, tutti spiazzati

Novità in casa Ferrari: i tifosi della ‘Rossa’ letteralmente spiazzati. L’annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta

Il mondo della Formula 1 è ultimamente al centro di movimenti che rimescolano le carte, proprio come accadrà in vista del prossimo anno.

La Ferrari ha deciso di dare un taglio netto col passato lasciando ‘libero’ Carlos Sainz che al termine dell’attuale mondiale vedrà scadere il suo contratto con la Scuderia di Maranello. Niente rinnovo per lo spagnolo che in una recente intervista si è detto dispiaciuto di un divorzio che Sainz stesso non si aspettava.

Al suo posto Lewis Hamilton, uno dei piloti più vincenti della storia con sette titoli mondiali sulle spalle e la voglia fortissima di conquistare l’ottavo proprio alla guida della ‘Rossa’. Una decisione, quella di puntare su un pilota comunque virtualmente 40enne, che ha fatto discutere molti.

Soprattutto a seguito delle brillanti prestazioni di Sainz che, al netto di qualche incomprensione in pista con Leclerc, è sempre stato ben oltre la sufficienza sia in qualifica che in gara. A questo punto però i cambiamenti non sono finiti qui.

Il sogno all’orizzonte si chiama sempre Adrian Newey, che ha già ufficialmente detto addio alla Red Bull dalla quale si separerà a fine anno. E se il matrimonio col Cavallino Rampante andasse in porto, si vedrebbe il geniale progettista varcare le soglie di Maranello non prima di aprile 2025. Giusto in tempo per lavorare sia agli updates di quella annata che alla progettazione della macchina del 2026. Ad ogni modo un nuovo scossone, stavolta decisamente più concreto, nelle scorse ore ha sconvolto i tifosi della Ferrari.

Ferrari, nuovo ribaltone: c’entra Leclerc

Una notizia totalmente inattesa ha caratterizzato le scorse ore in casa Ferrari. La decisione improvvisa presa dalla Scuderia di Maranello riguarda strettamente uno dei suoi piloti: Charles Leclerc.

Perché la Ferrari ha deciso di portare avanti la rivoluzione già intrapresa qualche settimana fa, sostituendo di fatto un personaggio che da tanto tempo era protagonista nei box. Si tratta di Xavi Marcos, ingegnere di pista di Charles Leclerc che da oltre cinque anni affiancava il pilota monegasco.

“La Scuderia Ferrari HP comunica che, a partire da lunedì 13 maggio, Xavi Marcos porterà la sua preziosa esperienza maturata come ingegnere di pista presso il team di Formula 1 nello sviluppo di altri importanti programmi aziendali”.

Questo lo stringato comunicato del Cavallino Rampante, con la decisione già consolidata di chi andrà a sostituire Marcos. Si tratta di Bryan Bozzi, ingegnere italiano che sarà presente al muretto box già a partire dal Gran Premio di Imola.