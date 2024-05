Tennis, Camila Giorgi: “Mi ritiro, il resto è fake”

Camila Giorgi è riapparsa sui propri social e tramite una storia Instagram ha annunciato il ritiro dal Tennis. Smentendo le voci uscite sulla sua persona nelle ultime ore. Ecco il testo: “Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli FAKE. Ai miei cari fan, Sono felice di annunciare formalmente il mio ritiro dalla carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E’ una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camilla“.

Ecco il post: