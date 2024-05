Juve, tra campionato e finale di Coppa Italia: giorni intensi per i bianconeri

Sono giorni intensi per la Juventus, che sarà di scena questa sera contro la Salernitana e poi mercoledì nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Questa sera il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe rimodulare un po’ l’assetto dei titolari, confermando Gatti e Bremer dietro insieme all’inserimento di Rugani. Qualche mutamento in mezzo al campo con il possibile impiego di Alcaraz. In avanti può riposare Vlahovic.

Insomma, le coordinate per la corretta distribuzione di forze ed energie vanno trovare senza soluzione di continuità. La volata finale, tra campionato e coppa, inizia oggi. La Juventus vuole continuare a far bene.

Le probabili scelte (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Alcaraz, Iling Junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegr