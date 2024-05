La Lazio conquista tre punti importantissimi nel lunch match complicato dell’Olimpico. Battuto 2-0 l’Empoli dopo 90′ equilibrati, in cui i toscani hanno sfiorato a più riprese il bersaglio grosso. Decidono la contesa i gol (uno per tempo) di Patric e Vecino.

Senza Luis Alberto, fuori per scelta tecnica, Tudor centra la quinta vittoria in campionato da quando allena i biancocelesti e ora aspetta la sfida tra Atalanta e Roma, sperando ovviamente in un pari.