Pedullà: “Trapani, piace Murano per l’attacco”

Alfredo Pedullà, in esclusiva, ha parlato così della situazione mercato in casa Trapani: “Il Trapani ha stravinto il campionato di Serie D, ma le ambizioni del patron Antonini sono sempre più alte. Un obiettivo concreto per l’attacco è Jacopo Murano, classe 1990, protagonista con il Picerno, eliminato ieri dai playoff, uno dei migliori specialisti della C. Ci sono stati i primi contatti, già a gennaio era stato fatto un sondaggio. Murano è un obiettivo concreto, tra l’altro si tratterebbe di un ritorno visto che ha giocato a Trapani nella stagione 2017-2018″.