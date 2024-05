Scatto salvezza dell’Udinese, contro il Lecce decisivi Lucca e Samardzic

Vittoria dell’Udinese in trasferta e primo successo da allenatore bianconero per Fabio Cannavaro: al Via del Mare di Lecce, i friulani si impongono per 0-2: decisivi Lucca nel primo tempo e Samardzic nella ripresa, con la squadra del presidente Pozzo che esce fuori dalla zona retrocessione con 33 punti.

Un Lecce già salvo ha giocato sicuramente con più tranquillità dopo le sconfitte di Frosinone e Cagliari, che hanno permesso ai giallorossi di restare in massima serie. Al 36′ gli ospiti la sbloccano: cross di Payero e colpo di testa perfetto di Lucca che supera un incolpevole Falcone. Una rete che permetto all’Udinese di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio.

Il Lecce prova a reagire nella ripresa: prima Pongracic, poi Pierotti su cui si fa trovare pronto Okoye. Nel miglior momento dei padroni di casa, è l’Udinese a chiudere il match: tiro-cross di Pereyra, respinta di Falcone su Devis, con Samardzic chiude i giochi e permette ai friulani di allungare in classifica sul Frosinone terzultimo.