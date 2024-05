Fiorentina-Monza, le ultimissime di formazione: Nzola dal 1′

Tutto pronto per l’ultimo match della 36esima giornata di Serie A, con Fiorentina e Monza che si affrontano al Franchi alle 20.45, dopo Lecce-Udinese del Via del Mare in programma alle 18.30.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, M.Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Dodo, Faraoni, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Mandragora, Kouamé, Beltran, Infantino, Ikone. Indisponibili: Belotti, Sottil.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Bridindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakoupoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, D’Ambrosio, V. Carboni, Caprari, Bondo, Akpa Akpro, Vignato, Ferraris, Colombo, Mota Carvalho.

Designazioni arbitrali Fiorentina-Monza

Arbitro: Zufferli (Udine).

Assistenti: Passeri e Votta.

IV uomo: Rutella.

Var: Maggioni.

Avar: Marini

Dove vedere Fiorentina-Monza streaming e diretta tv

Fiorentina-Monza, posticipo della 36ª giornata di campionato, in programma alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze, si potrà seguire in diretta e in streaming su Dazn, Sky Sport 1 oltre a Now TV e all’app SkyGo.