La famiglia Schumacher torna a sorridere: stavolta manca davvero poco

Una serie di particolari incastri potrebbe portare finalmente al ritorno di Schumacher. È una notizia che aspettava da molto tempo: i dettagli

Il mondo della Formula 1 avrà per sempre scolpito il nome della famiglia Schumacher. Sono ben tre i piloti della dinastia ad aver corso: Ralf, il grandissimo Michael e anche suo figlio Mick. Se papà Michael è sette volte campione del mondo, il figlio finora però non è riuscito a lasciare troppo il segno. Come noto, purtroppo, il leggendario kaiser è attualmente in condizioni riservate, dopo aver avuto un grave incidente in sci nel 2013. Prossimamente, però, potrebbe arrivare una notizia che farebbe felice tutta la famiglia.

Il 2025, infatti, sembra pronto a riservare diverse sorprese nel mondo della Formula 1, richiamando sempre più attenzione su alcune svolte inaspettate. Ci sono tante voci su cambiamenti, che non coinvolgono solo le grandi scuderie, ma anche per le più piccole. Particolare attenzione, in questo momento, merita l’Alpine, che potrebbe rivoluzionare completamente il proprio pacchetto piloti per la prossima stagione.

L’Alpine ha iniziato la stagione in modo deludente, anche per una monoposto poco competitiva. Ultimamente è arrivato qualche segnale di miglioramento, con il primo punto conquistato da Esteban Ocon a Miami, ma non basta: la scuderia sembra ancora lontana dalla competitività necessaria per ambire a posizioni più decorose. Una situazione che ha fatto riflettere i due piloti Ocon, appunto, e Pierre Gasly: potrebbero andare via.

Il grande ritorno di Mick Schumacher

Ocon potrebbe essere aiutato dalla Mercedes, che con Toto Wolff sta cercando nuovi piloti da accasare alle scuderie “vicine”. Una possibile destinazione potrebbe essere la Williams, proprio per questo forte legame. Inoltre, James Vowles ha espresso il desiderio di avere accanto ad Alex Albon un pilota che resti per almeno due anni, e per questo Ocon potrebbe essere una scelta.

Gasly, invece, potrebbe fine nei piani di Audi come “opzione B” nel caso in cui non si concretizzi l’arrivo di Carlos Sainz, prima scelta di Ingolstadt. Tutti questi possibili spostamenti potrebbero riaprire le porte della F1 per il ritorno di Mick Schumacher, attualmente legato alla Mercedes ma già impegnato con Alpine nel WEC. La scuderia francese potrebbe quindi considerare di riportarlo in F1 nel 2025, anche se questo lo porterebbe a staccarsi definitivamente dalla Mercedes, considerato l’affollamento di piloti legati a Toto Wolff.

Il mercato piloti del 2025 potrebbe dunque portare anche la sorpresa del possibile ritorno di Mick Schumacher in Formula 1, con una serie di possibili effetti a catena che dovrebbero andare a stravolgere completamente gli equilibri.