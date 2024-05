Formula 1, allarme rosso: tifosi italiani devastati

Formula 1, le ultime news allarmano i tifosi italiani. Lo scenario che potrebbe concretizzarsi non è per nulla favorevole

Un recente annuncio ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra gli appassionati di Formula 1 italiani e non solo. Il destino di uno degli eventi più attesi dell’anno è davvero incerto dopo quanto emerso nelle ultime ore.

Le recenti dichiarazioni del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, in un’intervista rilasciata a ‘La Politica nel pallone’ su Rai GR Parlamento, hanno confermato la complessa situazione inerente il Gran Premio di Imola. Le clausole contrattuali vincolano l’evento fino al 2025, ma le incertezze legate alla riduzione del numero di gare in Europa per favorire l’espansione in nuovi mercati, come l’America, potrebbero portare alla cancellazione della corsa.

“Dinnanzi alla necessità di diminuire la quantità di Gran Premi europei al fine di incentivare nuove aperture in America o altrove, l’Italia che dispone di due eventi annui potrebbe rappresentare un’opzione più gestibile per riequilibrare il calendario” ha esposto Sticchi Damiani.

GP di Imola in bilico, le ultime

Imola, con la sua storia intrisa di passione e tradizione automobilistica, rappresenta per l’Italia non solo un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma anche un simbolo di eccellenza nel motorsport. La possibilità di perderla dal calendario della Formula 1 sarebbe un duro colpo per i tifosi italiani che vedono in questa gara non solo un momento di competizione ma un’occasione per celebrare la propria identità automobilistica.

La proposta di compensare l’edizione mancata del 2023 (sospesa per l’alluvione) con un’aggiuntiva manifestazione nel 2026 offre un barlume di speranza per gli appassionati ma resta il timore che Imola possa essere sacrificata per la strategia commerciale della Formula 1.

L’Italia, con le sue due gemme automobilistiche, Monza e Imola, rappresenta un faro nel panorama della Formula 1, un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. La possibile perdita di Imola mette in discussione non solo la presenza italiana nel calendario della Formula 1, ma anche l’identità stessa del motorsport nel Paese.

Le parole del presidente Sticchi Damiani, cariche di impegno e speranza, riflettono il desiderio di tutelare l’eredità automobilistica italiana e di preservare la presenza di Imola nel circuito mondiale. Ha concluso infatti dicendo che “Siamo determinati a fare di tutto per mantenere vivi entrambi gli eventi”, lasciando intendere che non lascerà nulla di intentato per raggiungere un obiettivo non facile da concretizzare.