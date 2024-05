Juventus, valutazioni in corso su Allegri: può lasciare subito i bianconeri

L’avventura di Allegri alla Juventus potrebbe terminare prima del previsto: sono in corso delle riflessioni in società per interrompere il rapporto per giusta causa, a seguito dei comportamenti assunti dal tecnico nell’immediato post gara di Roma nei confronti delle istituzioni sportive, di alcuni rappresentanti di organi di stampa e dirigenti del club: non idonei allo stile del club. La decisione potrebbe non essere immediata, dunque non è attesa per oggi: ma sono ore calde nella stanza dei bottoni della Continassa.

fonte: Giovanni Albanese